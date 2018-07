Ulm / swp

Am Schwörsonntag sorgen die Jungs von den Albfetza für ordentliche Partystimmung auf der Schwalinsel in Neu-Ulm.

Sie spielen alles was ihnen so in die Hände fällt. Ob zünftige Polka oder kantiger Rock mit der Stromgitarre. Die Albfetza lassen es auf jeder Party ordentlich krachen, so auch am Schwörsonntag auf der Schwalinsel in Neu-Ulm und am Schwörmontag nach dem Nabada auf dem Marktplatz in Ulm.

Wir haben die Band zum Kneipentalk getroffen: