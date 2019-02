Volkshochschule vh Ulm: Semesterstart mit neuen Räumen

Ulm / cmy

„Für die vh ist das ein enormer Fortschritt, wir können jetzt tagsüber deutlich mehr Kurse anbieten“, sagt Dagmar Engels. Pünktlich zum Start ins Sommersemester freut sich die Leiterin der Ulmer Volkshochschule über den Bezug der neu angemieteten Räume in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einsteinhaus.

Im innen rundum sanierten „Dreigiebelhaus“ am Kornhausplatz 2, in dem vorher ein Notariat untergebracht war, gibt es neben zwei Büroräumen und einem Dozenten-Zimmer fünf auf den neuesten Stand gebrachten und mit allerlei technischen Schikanen ausgestattete Seminarräume. Dort kommen künftig etwa die Teilnehmerinnen der Frauenakademie unter, ebenso werden Kreativkurse, Seminare zur Allgemeinbildung oder „Deutsch als Fremdsprache“ angeboten. Die Hälfte der Miete in Höhe von jährlich 30 000 Euro übernimmt die Stadt.

Fake News und Co.

Mit einem Sektempfang, der Eröffnung einer Fotoausstellung und einem Festvortrag des Historikers Wolfgang Niess hat die vh unterdessen gestern Abend in ihrem „Stammhaus“ das Sommersemester eingeläutet. Es steht unter dem Titel „Sprache wirkt“. Mit diesem Schwerpunkt wolle man den Finger in eine aktuelle Wunde legen, so Engels. Vor dem Hintergrund von „Fake News“ oder „alternativen Wahrheiten“, die seit einigen Jahren vermehrt und weltweit die Runde machten und die Gesellschaft verunsicherten, sehe die vh es als Aufgabe an, diese Entwicklung kritisch zu analysieren, aber auch Beispiele für einen sorgsamen Umgang mit Sprache zu geben.

Für Dagmar Engels ist es zumindest als vh-Chefin das letzte Semester. Am 30. April wird sie nach 55 Semestern in den Ruhestand verabschiedet.

Info Rund 200 Einzelveranstaltungen und mehr als 1700 Kurse bietet das neue Programm an. Das vh-Semesterprogramm Frühjahr/Sommer 2019 liegt im EinsteinHaus und in entsprechenden öffentlichen Gebäuden aus.