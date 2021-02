„Die Bedürftigkeit ist hoch, und sie nimmt zu.“ Das sagt Pfarrer Peter Heiter als Bilanz der am Sonntag zu Ende gegangenen Vespertüten-Aktion der Vesperkirche. Wie bereits kurz berichtet, wurden in diesem Jahr in den vier Wochen über 5000 kostenlose Vespertüten an Bedürftige ausgegeben. We...