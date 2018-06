Kommentar Ute Gallbronner zur Situation der Schulkindergärten Verzwickte Situation

Ulm / Ute Gallbronner

Nice to have“ ist eine freundliche Formulierung, wenn es um Dinge geht, die alle gut finden, die aber Geld kosten und nicht vorgeschrieben sind. Die Kür gewissermaßen. So ähnlich scheint die Lage der Schulkindergärten zu sein. Gut, wenn man sie hat, aber wenn’s eng wird, falls sie hinten runter.

Für das Schulamt ist die Situation am Astrid-Lindgren-Schulkindergarten sicher keine leichte. Eine Erzieherin fällt lange aus, eine Krankheitsvertretung gibt es nicht. Dieses Problem kennen auch viele Eltern von Schulkindern. Stichwort Stundenausfall. Erschwerend kommt aber beim Schulkindergarten hinzu, dass es bei weitem nicht genug Erzieher mit sonderpädagogischer Ausbildung gibt. Wer weiß, wie schwer es ist, schon die Stellen an den Schulen zu besetzen, kann sich vorstellen, wie viel für den Bereich übrig bleibt, der eben nicht zum Pflichtprogramm gehört. Dabei sind Schulkindergärten weit mehr als nur „nice to have“. Mit der dort geleisteten Arbeit kann viel für die Kinder erreicht werden, auch im Sinne der Inklusion. Gerade im Bereich der Sprach­entwicklung und der sozial-emotionalen Probleme nimmt dabei der Bedarf eher zu als ab. Dass die Zuständigkeit zwischen Pflege und Pädagogik zwischen Stadt und Land aufgeteilt ist, erschwert die Sache. Denn wenn viele zuständig sind, ist selten einer verantwortlich.