Schaden Verwirrte Frau beschädigt Auto

Ulm / swp

Eine 75-jährige Frau hat am Freitag ein Auto mit einem Einkaufswagen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war die offensichtlich verwirrte Frau gegen 12 Uhr in Söflingen unterwegs. Sie schob einen Einkaufswagen mitten auf der Straße.

Ein entgegenkommender 51-jähriger Autofahrer wollte ihr Platz machen. Die Frau stieß den Einkaufswagen jedoch mehrmals absichtlich gegen das Fahrzeug des Mannes. Dabei entstand leichter Sachschaden. Zwischen der Frau und dem Autofahrer entstand ein Streit. Schließlich nahmen sich Polizeibeamten der Sache an. Sie brachten die Frau in die Psychiatrie. Sie muss sich wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.