Ein 37-Jähriger muss 15 Monate in Haft. Er hatte einen Radler angefahren, ihn im Pkw mitgenommen und dann auf der Straße ausgesetzt.

Ich bin ein ganz normaler Mann und wollte nicht böse sein.“ Mit diesen Worten verteidigte sich ein 37-Jähriger wort- und gestenreich vor Gericht. Angeklagt war er wegen einer ganzen Reihe von Straftaten und Gesetzesverstößen. „Ich habe einen Fehler gemacht. Das tut mir leid. Von ganzem Herzen“, sagt er in seinem Schlusswort, bevor ihn das Schöffengericht zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt – und zwar ohne Bewährung.

Strafrechtlich liest sich der „Fehler“ des Mann weitreichender und schwerwiegender: Es ging um Unfallflucht, um unterlassene Hilfeleistung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Freiheitsberaubung und um einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Schlussendlich verurteilte ihn das Gericht nicht nur zu der Haftstrafe, sondern verfügte auch, dass er ein halbes Jahr lang keinen Führerschein bekommt.

Letzteres dürfte den Rumänen weniger kümmern: Am 18. April vergangenen Jahres war er bereits ohne Fahrerlaubnis unterwegs und das mit einem auf ihn zugelassenen Wagen, der aber nicht versichert war. Gegen 15 Uhr an jenem Tag kam es zu dem folgenschweren Verkehrsunfall, der ihn jetzt vor Gericht gebracht hat.

An der Kreuzung der Frauenstraße mit der Karlstraße in der Ulmer Oststadt hatte er einem stadteinwärts fahrenden Radfahrer die Vorfahrt genommen. Der junge Mann, der keinen Schutzhelm getragen und sich dennoch nur leichte Kopfverletzungen zugezogen hatte, prallte gegen den Wagen des Rumänen und stürzte. Anstatt die Polizei zu verständigen und den Krankenwagen, wehrte der Unfallfahrer sämtliche Hilfestellungen von Passanten ab und sagte, den Verletzten selber ins Krankenhaus bringen zu wollen.

Dann aber habe ihn die Panik befallen, und als er von dem Unfallopfer auch noch beschimpft worden sei, habe er die Orientierung verloren. Und zwar räumlich wie seelisch. „Ich war außer mir und wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. In Rumänien ist es normal, dass man nicht auf den Krankenwagen wartet.“ Statt ins Krankenhaus fuhr er aus der Stadt hinaus, auf der B 311 in Richtung Ehingen und bog in Erbach schließlich ab, wo er den verletzten Radfahrer in einem Waldstück zwischen Bach und Ringingen aus dem Auto zerrte.

Im Gegensatz zur Verteidigung wertete das Gericht den Vorgang auch als Freiheitsberaubung. „Das war nicht wirklich ein intelligentes Verhalten“, sagte der Vorsitzende Richter Michael Klausner in seiner Urteilsbegründung. Wegen des gesamten Verhaltens vor, während und nach der Tat geht das Gericht von einer erheblichen kriminellen Energie aus, weshalb ein Aussetzen des Strafmaßes zur Bewährung nicht möglich sei, sagte der Richter.

Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar

Gesetz: Jeder Mensch ist verpflichtet, einer anderen Person in Not zu helfen. Die Hilfe muss aber zumutbar sein, man muss sich nicht selbst nicht in Gefahr bringen. Mit diesem in § 323 c StBG geregelten Tatbestand soll ein Mindestmaß an Solidarpflicht gesichert werden. Grundlage ist ein Unglücksfall, es muss also eine allgemeine Gefahr oder eine Notlage von einem erheblichen Schaden vorliegen, was im Gesetz nicht näher definiert ist. Wer an einem Mitmenschen in Not ohne zu helfen vorbeigeht, handelt moralisch verwerflich. Der Strafrahmen reicht von Geldstrafe bis zu einem Jahr Gefängnis. Seit 2017 ist auch das Behindern von Rettungskräften unter Strafe gestellt.