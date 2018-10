Ratiopharm Ulm Vertrag bis Dezember für Bogdan Radosavljevic

Ulm/Neu-Ulm / swp

Bogdan Radosavljevic wechselt von Ludwigsburg zu Ratiopharm Ulm. Der 25-Jährige blickt auf eine achtjährige Profi-Karriere mit Stationen in München, Tübingen und Berlin zurück.

Der 2,13 Meter große Center war zudem in fünf Spielen der A-Nationalmannschaft eingesetzt. Bogdan „Bogi“ Radosavljevic erhält zunächst einen Vertrag bis Dezember mit Option bis Saisonende.

Notwendig wurde die Nachverpflichtung, da Gavin Schilling sich beim Heimspiel gegen Berlin so schwerwiegend am Sprunggelenk verletzte, dass er für die nächsten Wochen ausfällt. Darüber hinaus konnte auch Nachwuchscenter Nico Bretzel krankheitsbedingt nur die Hälfte der bisherigen Trainingseinheiten absolvieren.

Karriere

Radosavljevic begann seine Karriere in St. Pölten und wechselte dann zum FC Bayern München. Nach drei Jahren in Tübingen, erlebte der 2,13-Meter-Mann seine beste Zeit in Berlin. Neben einer Vizemeisterschaft und einer Pokalfinalteilnahme kam Radosavljevic für Alba in 68 Bundesligaeinsätzen auf durchschnittlich 5,8 Punkte und 2,3 Rebounds. Ob Radosavljevic, der in Ulm die Trikot-Nummer 12 erhält, bereits beim Heimspiel gegen Gießen zum Einsatz kommt, ist noch nicht sicher.

„Ich hatte schon öfter Kontakt nach Ulm und bin froh, dass es jetzt mit einem Wechsel geklappt hat. Ich kenne sowohl die Trainer, als auch große Teile der Mannschaft. Ich freue mich wieder spielen und einer Mannschaft helfen zu können“, sagt Radosavljevic.

Info

Bogdan Radosavljevic

Position: Center

Nationalität: GER

Geboren: 11.06.1993

Größe: 2,13 m

Gewicht: 117 kg

Bisherige Profi-Stationen: FC Bayern München (2010-2013), Walter Tigers Tübingen (2013-2016), Alba Berlin (2016-2018). Größte Erfolge: Meister ProA (2011), Nominierung für die A-Nationalmannschaft (2015), Vizemeister und Vizepokalsieger (2018).