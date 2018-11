Kommentar Beate Rose zum Umgang mit Franziskanerinnen Verstörender Abschied

Ulm / ate

Auf gesellschaftliche Veränderungen muss auch der katholische Orden der Franziskanerinnen von Reute reagieren. Vier Schwestern, die im Ulmer Wengenkloster gelebt haben, sollen nun andere Aufgaben zugewiesen bekommen. Ein Grund ist offenbar, dass auch der Orden mit Nachwuchsproblemen kämpft. Die Zahl junger Schwestern geht zurück. Ältere und alte Ordensfrauen können nicht mehr so viel bewältigen. Es ist positiv zu werten, dass die katholische Kirche solche Veränderungen reflektiert.

Gleichwohl ist der Umgang mit den Schwestern verstörend angesichts der hastigen Verabschiedung. Nur eine Woche zuvor wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass diese vier Schwestern gehen werden, diese Woche hieß es schon Abschied nehmen. Für die Gemeindemitglieder kam das überraschend schnell. Viele wurden so um die Gelegenheit gebracht, persönlich ihren Franziskanerinnen Auf Wiedersehen zu sagen.

Seit elf Jahren lebte und arbeitete etwa eine von ihnen in Ulm und war in der Stadt sehr bekannt. Würde ein Pfarrer, der elf Jahre lang in einer Gemeinde tätig war, ähnlich von heute auf morgen verabschiedet? Diese Art und Weise scheint die Kirche eher Frauen vorzubehalten. Auch in diesem Umgang zeigt sich, dass die katholische Kirche noch viel zu stark eine Männerkirche ist.