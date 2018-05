Aktion Versteigerung des Zifferblatts in Lehr

Lehr / Verena Schühly

Eine besondere Versteigerung gibt es morgen, Samstag, in Lehr: Das alte Zifferblatt der Turmuhr der Marienkirche ist zu haben. Das Mindestgebot liegt bei 250 Euro. Eingebettet ist die Aktion in den Blümlesmarkt, den die evangelische Kirchengemeinde von 10 bis 13 Uhr in der Straubstraße vor dem Gemeindehaus veranstaltet und bei dem Pflanzen für Garten und Balkon abgegeben werden. Um 12 Uhr beginnt die Versteigerung. Interessenten konnten vorab im Pfarrbüro Gebote abgeben, die in die Versteigerung eingehen.

Warum steht das Zifferblatt überhaupt zum Verkauf? „Wir haben die Kirche vor zwei Jahren renoviert – und dabei zeigte sich, dass eine Sanierung des Zifferblatts aufwändig und teurer als ein neues würde“, sagt Pfarrer Christoph Kirn. Denn die 1,60 auf 1,80 Meter große Platte aus Eisenblech hat Korrosionsschäden nach rund 40 Jahren des Gebrauchs am Kirchturm bei Wind und Wetter. Das neue Zifferblatt ist aus Alu, um weitere Korrosion auszuschließen. Die alten Zeiger und das Uhrwerk tun weiterhin ihren Dienst. Die Uhr der Marienkirche wurde im September 1977 aufgehängt.

Der Erlös der Versteigerung fließt in die Kasse, aus der die Schulden für die 2016 abgeschlossene Renovierung der evangelischen Gemeindekirche abgezahlt werden.