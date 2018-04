Frühjahr Verstärkte Kontrollen im Freien

Ulm / swp

Angesichts des frühlingshaften Wetters macht die Stadt Ulm auf die „Spielregeln“ im Freien aufmerksam. Denn bei steigenden Temperaturen sind wieder viele in der Friedrichsau, im Blaupark oder anderen Grünanlagen unterwegs: zum Spazierengehen, Entspannen, die Sonne genießen oder um sich sportlich zu betätigen. Dabei sollte man freilich Rücksicht nehmen. Es gilt daher ein Verbot, Hunde frei laufen zu lassen. Aber auch Grillfeuer außerhalb der dafür vorgesehenen Grillplätze sind ein Tabu. Darauf weisen die Bürgerdienste der Stadt und die Polizei hin.

In öffentlichen Parks und Grünanlagen dürfen Hunde nicht frei herumlaufen. Vor allem Kinder und ältere Menschen reagieren oft erschreckt, wenn ihnen ein nicht angeleinter Hund zu nahe kommt. Also müssen Hundebesitzer ihre Vierbeiner an die Leine nehmen. Auf Kinderspielplätze dürfen Hunde nicht mitgenommen werden, auch wegen Beschwerden über Hundekot. Die Stadt hat vor allem in den Parks Tütenspender aufgestellt.

Rücksicht auf andere nehmen

Bei schönem Wetter seien die städtischen Grünanlagen ein beliebter Treff für Gruppen, die dort grillen. Das macht Spaß und ist gesellig. Aber Dutzende von Grills auf einer Wiese werden schnell zum Ärgernis für andere, die sich von Geruch und Rauch belästigt fühlen. Auch die Grasnarbe leidet unter der Hitze der Grillfeuer; im Sommer besteht zudem bei längerer Trockenheit die Gefahr von Bränden.

„Wir wollen niemandem die Freude am Grillen nehmen“, sagt Petra Loser von den Bürgerdiensten, „aber damit die Freude nicht einseitig bleibt, geht es nicht ohne gegenseitige Rücksichtnahme.“ In der Friedrichsau stehen zwei, im Blaupark ein Grillplatz zur Verfügung. Aber auch dort muss man die Abfälle in die bereitgestellten Müllbehälter werfen und kann sie nicht einfach im Park liegen lassen. Der Ordnungsdienst und das Polizeipräsidium kündigen verstärkt Kontrollen im Stadtgebiet an – mit Bußgeldern bis zu 1000 Euro.

Info Die 18 Grillplätze sind auf einer Karte unter www.ulm.de zu finden.