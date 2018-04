Kommentar Termin für die Bomben-Entschärfung: Verständlicher Ärger

Neu-Ulm / Edwin Ruschitzka

Natürlich steht die Sicherheit bei der Entschärfung einer Weltkriegsbombe an allererster Stelle. Dass sich aber Gewerbetreibende und Ärzte die Frage stellen, ob man mit dem Unschädlichmachen des Sprengkörpers nicht hätte bis Sonntag warten können, ist verständlich. Auch bei der Stadt Neu-Ulm war das der allererste Gedanke. Aber der zuständige Sprengmeister hat offenbar nicht mitgespielt.

Vielleicht hat er ja seine Gründe, warum die Bombe nicht noch zwei weitere Tage hätte liegenbleiben können. Eine echte Begründung war aber seitens der Stadt nicht zu hören. Und rechtliche Vorgaben, so die Auskunft aus dem zuständigen Innenministerium, gibt es auch nicht. Es liege allein im Ermessen des Sprengmeisters. Diesen jetzt zu kritisieren, fällt schwer und wäre vielleicht auch ungerecht. Denn sein Job ist schwer genug, geradezu lebensgefährlich.

Was bleibt, ist die Hoffnung, dass am Freitag – es ist ein 13. – alles gut geht. Und es bleibt vielleicht noch etwas: Sind Bombenfunde, wie sich ein Arzt fragt, höhere Gewalt? Oder ist derjenige, der ein Grundstück bebaut, auch für die Begleitumstände einer Entschärfung verantwortlich. Eine spannende Frage für die Realgrund, die im Bereich des Südstadtbogens baut und damit Geld verdienen will. Das wollen nämlich Gewerbetreibende und Ärzte auch.