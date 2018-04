Kommentar Chirin Kolb über den Sanierungsstau der Brücken Versäumnisse rächen sich

Ulm / Chirin Kolb

Um die Ulmer Brücken ist es nicht gut bestellt, der Sanierungsaufwand ist riesig, manche sollten am besten gleich abgerissen und neu gebaut werden. Das sind ausgesprochen schlechte Nachrichten für die Bürger, die seit ein paar Jahren unter Baustellen leiden, die kaum eine Ecke des Stadtgebiets unberührt lassen.

Natürlich lässt sich einiges durch das Alter der Bauwerke erklären. Die Donaubrücken waren nach dem Krieg zerstört und mussten ersetzt werden. In der Auto-Euphorie der 60er und 70er Jahre wurden Straßen (aus-)gebaut wie die B 10 als Stadtautobahn. Damals waren Bauarbeiten am Verkehrswegenetz positiv besetzt. Das hat sich grundlegend geändert. Mittlerweile nerven Baustellen nur noch, der Autofahrer will fahren und nicht stehen.

Dennoch ist der Zustand der Ulmer Brücken auch deswegen schlecht, weil über Jahrzehnte zu wenig Instandhaltung betrieben wurde. Lieber wurde in Neues investiert, als Altes zu erhalten. Dass es in anderen Kommunen ähnlich aussieht, ist nur ein schwacher Trost. Einen Eindruck vom Sanierungsstau gibt eine Zahl. Um an der B 10 zwei Brücken herzurichten, sind nach erster grober Schätzung 30 Millionen Euro fällig – so hoch ist das gesamte Jahresbudget der Abteilungen Verkehr, Grünflächen, Vermessung und Gebäudemanagement. Der neue Hauptabteilungsleiter und sein Team müssen die Versäumnisse der Vergangenheit ausbaden.