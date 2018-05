Kabarett Vernügliches aus den Unbilden des Alltags

Neu-Ulm / Christina Kirsch

„Wo siehst du dich in 20 Jahren?“ Diese Frage taucht immer wieder in Abizeitungen auf. Auch in der Abizeitung von Heinrich del Cores Tochter. „Halten Sie sich fest, was da einer schreibt“, zitiert der Comedian im ausverkauften Edwin-Scharff-Haus einen Abiturienten: „Auf einer prallen 30-Jährigen“, steht dort geschrieben. Da kann der Papa nur mit gespieltem Entsetzen den Kopf schütteln, und das Publikum schüttet sich aus vor Lachen.

Das Durchforsten der Abizeitung, das Belauschen von Rezeptionsgesprächen oder Liegestuhlplaudereien auf Kreuzfahrtschiffen bieten dem Schwaben das Material für seine Programme, die sich stets in den Unbilden des Alltags bewegen. Zu Beginn wird mit einer Altersdurchschnittsabfrage das Publikum beleuchtet. Die aus der größten Besuchergruppe zwischen 60 und 70 „hend Zeit“, konstatiert der Kabarettist. Die zwischen 70 und 80 „finanzieren den Abend“ und die über 80 „wissen nicht, warum sie da sind“.

Durch und durch schwäbisch

Heinrich del Cores Eltern kamen als Gastarbeiter aus Apulien, die Familie ist jedoch durch und durch schwäbisch. Wie ein Stadtführer führt er die Besucher durch seine Heimatstadt Rottweil. Da gibt es den 276 Meter hohen Testturm. „Da sind sie im Aufzug nicht Passagier, sondern Projektil. Und Sie können froh sein, wenn oben zu ist.“ Der Kabarettist macht aus Paarproblemen kabarettistische Bonbons. Ihre beiläufig gestellte Frage „findest du, dass ich zugenommen habe?“ gerät ebenso zur Tretmine wie eine Essensbestellung. Der Familienvater weiß, was ein Dammschnitt ist und kann mittlerweile mit den Wechseljahren seiner Frau umgehen. Die häusliche Klimakatastrophe lässt sogar das Frühstücksei hart werden.

Sein Klassiker: Er will eine Drohne, sie einen Thermomix. Das Familienoberhaupt macht sich Luft, ohne seine Familie allzu sehr durch den Kakao zu ziehen. Nichts ist del Core fremd und alles wird mit Wohlwollen bestaunt.