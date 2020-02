Sechs Wochen war sie verschwunden, jetzt ist sie wieder da: Die 13-Jährige Binakaj E. aus Augsburg, die Anfang Januar nach einer Unternehmung nicht nach Hause zurückgekehrt ist, wurde am Dienstag wohlbehalten in Blaustein angetroffen. Das teilt die Polizei mit. Wo sie sich in der Zwischenzeit aufgehalten hat, bleibt unklar.

Wie berichtet, war das Mädchen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten nicht wie vereinbart nach Hause gekommen. Die Polizei vermutete damals, dass sie sich bei Bekannten aufgehalten haben könnte. Die Beamten hatten in Augsburg und Umgebung, aber auch in der Region Ulm nach ihr gefahndet.