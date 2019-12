Die Suchaktion hatte für großes Aufsehen gesorgt: Der 31-Jährigen war ihr Handy in die Donau gefallen. Kurz darauf ist sie ins Wasser gestiegen um nach dem Gerät zu tauchen. Sie war um den Pfeiler der Eisenbahnbrücke geschwommen und verschwunden. Da in diesem Bereich die Strömung besonders stark ist hat ein Mitbewohner die Polizei alarmiert. Zunächst blieb die Suche nach der vermissten Frau in der Nacht erfolglos. Bei der Suche nach der Vermissten waren zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Ulm und Neu-Ulm, der Wasserwacht, des THW und des Rettungsdienstes, unter anderem auch mit Booten, Sonargeräten und Tauchern, im Einsatz. Zudem waren mehrere Streifen der Ulmer und Neu-Ulmer Polizei sowie ein Polizeihubschrauber an der Suche beteiligt.

Nicht bei der Polizei gemeldet

Die 31-Jährige war nach der Aktion selbständig wieder aus der Donau gestiegen und konnte später von der Polizei dort angetroffen werden. Der entscheidende Hinweis kam aus der Bevölkerung.

31-Jährige muss für die Kosten aufkommen

Vortäuschung einer Gefahrenlage: So bezeichnet die Polizei das Verhalten, der 31-jährigen Neu-Ulmerin, der im August ihr Handy in die Donau gefallen war. Weil die Frau irgendwann mitbekam, das nach ihr gesucht wird, sich aber nicht meldete, muss sie bezahlen: Allein 2000 Euro fordert die Polizei. Der Bescheid ist rechtskräftig. Insgesamt muss die Frau wohl 6000 Euro berappen.