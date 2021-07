In Ulm herrscht in diesen Tagen ein Freiheitsdrang, wie er vor Corona kaum vorstellbar war. Heute aber sehen Menschen ihre Rechte schon allein dadurch bedroht, dass sie vor einem Restaurantbesuch ihren Impfausweis zeigen sollen. Der Ruf nach Freiheit wird immer lauter – aber dadurch nicht immer richtiger. Zur Freiheit gehören neben Rechten auch Pflichten und so endet seit Bestehen des Grundgesetzes die Freiheit des Einzelnen da, wo die Freihei...