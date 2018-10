Hochzeit Verliebt, verlobt, verheiratet: Heiraten in Ulm

Verliebt, verlobt, verheiratet: Heiraten in Ulm

Ulm / swp

Ihr plant eine Hochzeit in Ulm, um Ulm oder um Ulm herum? Dann haben wir hier für euch hilfreiche Adressen.

Verliebt

Ihr seid verliebt und wollt eurem Lieblingsmenschen die Frage aller Fragen stellen? Wir haben für euch ein paar Ideen für den perfekten Antrag.

1. Das Candle Light Dinner

Ein romantisches Essen zu Hause oder in einem schönen Restaurant. Die Vorschläge aus unserer Redaktion: Restaurant in der 16. Etage des Hotels Maritim, Restaurant Siedepunkt mit Blick über Ulm, Bootshaus auf der Donau und die Restaurants im Hotel Lago in der Friedrichsau.

2. Ein Schloss als Liebessymbol

Wie wäre ein kleines Schloss mit euren Namen als Gravur? Dazu noch ein Glas Sekt?

Romantische Orte findet ihr auf der Neu-Ulmer Donauseite exakt gegenüber des Ulmer Metzgerturms oder hoch über Ulm im König-Wilhelm-Turm.

3. Auf dem Ulmer Münster

768 Stufen gemeinsam nach oben schreiten und dann auf 143 Meter Höhe auf die Knie fallen. Bei gutem Wetter habt ihr dann noch beste Sicht auf die Alpen.

4. Picknick in der Friedrichsau

Ein Picknick zu zweit in der Friedrichsau mit einem anschließenden romantischen Spaziergang oder einem Besuch im Ulmer Tierpark.

5. Antrag auf dem Riesenrad

Jeden Sommer findet in Ulm das Volksfest statt: Zu zweit in einer Gondel hoch über dem Festplatz ist doch ein romantischer Moment, oder? Natürlich darf dabei der Ring nicht fehlen, wo ihr den in Ulm findet, findet ihr hier:

Verlobt

Ihr habt eurem Lieblingsmenschen bereits einen Antrag gemacht? Und ihr habt ein „Ja“ als Antwort bekommen? Dann geht es an die Planung. Denkt frühzeitig an euer Hochzeitsoutfit und den passenden Blumenschmuck. Und natürlich darf ein leckeres Hochzeitsessen auch nicht fehlen.

Einen Überblick über Geschäfte, Standesämter, Locations und vielem mehr findet ihr in unserer Karte:

Verheiratet

Wenn ihr einander schon das Ja-Wort gegeben habt, dann fehlt nur noch die perfekte Erinnerung: Hochzeitsfotos. Eine Übersicht von Fotografen aus der Region findet ihr hier:

Und die perfekte Fotolocation?

Unser Fotograf Lars Schwerdtfeger hat für euch diese Tipps:

Klosterhof Söflingen

Wilhelmsburg Ulm, mit König-Wilhelm-Turm

Hochschule Neu-Ulm mit ihrer schönen Architektur

Kienlesbergbastion mit Blick über die Stadt

Bibliothek im Kloster Wiblingen (kostenpflichtig)

Oldtimerfabrik in Neu-Ulm (kostenpflichtig)

Am Hochsträß in Ulm

Kloster Oberelchingen

Am Pfleghof in Langenau