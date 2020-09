Am Montagmorgen (28.09.2020) kollidierte in Ulm ein Autofahrer mit einer Straßenbahn. Das berichtet das Ulmer Polizeipräsidium. Der Unfall ereignete sich in der Neuen Straße. Gegen 8.15 Uhr wollte ein 23-Jährige Mercedes-Fahrer nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dabei hatte er die Straßenbahn übersehen und ihr die Vorfahrt genommen. Dem 51-Jährigen Straßenbahnfahrer war es nicht mehr möglich, rechtzeitig abzubremsen - es krachte.

Unfall mit Straßenbahn in Ulm - 35.000 Euro Sachschaden

Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 35.000 Euro. Der stark beschädigte PKW war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Die Straßenbahn konnte weiterfahren. Wie die Polizei berichtet, wurde bei dem Unfall trotz des hohen Schadens niemand verletzt.