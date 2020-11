Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Wiblinger-Straße in Richtung Ulm zu lang andauerndem Stau. Der morgendliche Berufsverkehr sowie der ÖPNV wurden stark eingeschränkt. Was war los?

Fahrgäste der Buslinie 4 Richtung Böfingen mussten am heutigen Dienstagmorgen (03.11.2020) starke Verspätungen des ÖPNV. Der Verkehr zwischen den Haltestellen Pranger und Donaubad war aufgrund eines starken Staus lahmgelegt. Was war die Ursache?

Verkehrschaos in Ulm: Unfall in Neu-Ulm sorgt für Stau bis nach Wiblingen

Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) wurde das Verkehrschaos in Linie 4 in Richtung Böfingen wurden durch die Rückstaus behindert und es ging nichts mehr auf einem Teil der betroffenen Strecke. Nach Angaben derwurde dasin Wiblingen durch einen Unfall auf der Europastraße in Neu-Ulm verursacht. Diewurden durch die Rückstaus behindert und es ging nichts mehr auf einem Teil der betroffenen Strecke.

Ersatzbusse wegen Stau in Wiblingen im Einsatz

Fahrgäste der Buslinie 4 Richtung Böfingen berichteten von starken Busverzögerungen am Morgen.

In vereinzelten Fällen konnten die Busse ihre Route nicht bis an die Endhaltestelle fortsetzen und mussten stattdessen an der Haltestelle Ehinger Tor wieder nach Wiblingen umkehren. Betroffen davon waren alle Fahrgäste in den etnsprechenden Bussen - Sie wurden am Ehinger Tor gebeten in Ersatzfahrzeuge umzusteigen.

Baustelle in der Ulmer Innenstadt: Hier wird der Verkehr behindert

Um ein zusätzliches Verkehrsaufkommen bewältigen zu können, wird eine Umleitung zwischen der Keplerstraße und der Frauenstraße eingerichtet.