Ulm: Kontrolle der Geschwindigkeit Verkehr: Zweiter mobiler Blitzer im Einsatz

Ulm / Christian Wille

Mehrere Millionen Euro nimmt die Stadt Ulm jedes Jahr durch Bußgelder aus dem Straßenverkehr ein. Jetzt ist ein zweiter mobiler Blitzer im Einsatz.

Nicht nur die Polizei kontrolliert Tempolimits. Auch die Stadt Ulm ist im Einsatz - seit kurzem mit zwei mobilen Blitzern.

Die Stadt hatte sich als eine der ersten einen mobilen Blitzer angeschafft und seit Mai 2017 im Einsatz. Die „teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage“, wie das Gerät heißt, messen die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer im ganzen Stadtgebiet Ulm. Und zwar mit Erfolg.

Stadt Ulm kauft zweiten mobilen Blitzer

Deshalb hat die Stadt sich Ende 2018 einen zweiten mobilen Blitzer angeschafft. Die Anschaffung war auch bereits im Haushalt eingeplant - immerhin kostet so ein Gerät 240.000 Euro.

Trotzdem nur ein Blitzer im Einsatz

Bisher fiel nicht wirklich auf, dass es zwei mobile Blitzer in Ulm gibt. Nicht verwunderlich, denn es war meist nur einer der beiden im Einsatz. Die Kamera des alten Blitzers musste nachjustiert werden. Seit Februar sind beide mobilen Blitzer täglich im Einsatz. Und sorgen an ihren Einsatzorten für Aufsehen.

Wie viel Geld nimmt die Stadt durch mobile Blitzer ein?

Die Art, wie die Stadt Ulm Bußgelder im Straßenverkehr einnimmt, werden in zwei Arten unterteilt: in „ruhender“ und „fließender“ Verkehr. Im Jahr 2017 hat die Stadt Ulm insgesamt rund 4,9 Millionen Euro an Bußgeldern eingenommen.

Abschreckung entlang der Linie 2

Der erste mobile Blitzer ist vermehrt an der Strecke der Linie 2 zum Einsatz gekommen. Dabei habe sich gezeigt, dass die Verkehrsteilnehmer schnell sensibilisiert werden und besser auf die Geschwindigkeit achten, sobald sie den Blitzer sehen.

Wo wird mobil geblitzt?

Überwiegend wird mit den mobilen Blitzanlagen in Wohngebieten oder Problembereichen das Tempolimit kontrolliert. „Wir gehen dabei verstärkt Bürgerbeschwerden nach“, erklärt Türke.

Wie viele Blitzer gibt es in Ulm?

Insgesamt hat die Stadt Ulm elf stationäre Blitzer (so genannte Starenkästen), zwei Busse mit eingebauter Messanlage und die zwei teilstationären (mobilen) Blitzer, wie Türke erklärt. Die stationären Messanlagen seien aber nie alle im Einsatz.

Feste Blitzer weniger im Einsatz

Um die stationären Blitzer scharf zu stellen sind so genannte Einschübe nötig. Es aber „nicht genügen Einschübe, um alle (festen) Messstationen gleichzeitig in Betrieb zu nehmen“. Das sei auch personell gar nicht umsetzbar.

Seit die Stadt Ulm mobile Blitzer im Einsatz hat, würden die stationären Geräte ohnehin entsprechend weniger verwendet.

Neue Straße: Problem mit Tempo 20

Ebenfalls habe der mobile Blitzer in der Stadtmitte auf der Neuen Straße Wirkung gezeigt. Dort halte sich mittlerweile der viele Durchgangsverkehr überwiegend an das geltenden Tempo 20. Nicht zuletzt, weil die Stadt die Geschwindigkeit auch dort kontrolliert habe. „Hier sind wir aktuell nicht überdurchschnittlich präsent“, so Türke. Die Stadt ist auf jeden Fall mit der aktuellen Situation dort zufrieden.

Kommt noch ein mobiler Blitzer nach Ulm?

Auf die Frage nach einem dritten mobilen Blitzer für Ulm antwortet Türke: „Das ist nicht geplant“. Auch mehr Personal werde für die Verkehrskontrollen nicht eingesetzt oder angeschafft.

