Ulm: Kontrolle der Geschwindigkeit Verkehr: Wo stehen die Blitzer und wie viel Geld bringen sie?

Ulm / Christian Wille

Mehrere Millionen Euro nimmt die Stadt Ulm jedes Jahr durch Bußgelder aus dem Straßenverkehr ein. Jetzt ist ein zweiter mobiler Blitzer im Einsatz.

Neben der Polizei kontrolliert auch die Stadt Ulm das Tempolimits - seit 2019 sogar mit zwei mobilen Blitzern. Der erste mobile Blitzer war so effektiv, dass die Stadt eine weitere „teilstationäre Geschwindigkeitsmessanlage“, wie das Gerät heißt, angeschafft hat. Das ist nur nicht aufgefallen, da bisher meist nur einer im Einsatz war.

Wo wird mobil geblitzt?

Da die Geräte flexibel einsetzbar sind, wird auch in Wohngebieten oder Problembereichen damit das Tempolimit kontrolliert. „Wir gehen dabei verstärkt Bürgerbeschwerden nach“, erklärt Türke.

Wie viele Blitzer gibt es in Ulm?

„Insgesamt haben wir elf stationäre Blitzer (so genannte Starenkästen), zwei Busse mit eingebauter Messanlage und die zwei teilstationären (mobilen) Blitzer“, erklärt Türke. Die stationären Messanlagen seien aber nie alle im Einsatz.

Feste Blitzer weniger im Einsatz

Um die stationären Blitzer scharf zu stellen sind so genannte Einschübe nötig. Es aber „nicht genügen Einschübe, um alle (festen) Messstationen gleichzeitig in Betrieb zu nehmen“. Das sei auch personell gar nicht umsetzbar.

Seit die Stadt Ulm mobile Blitzer im Einsatz hat, würden die stationären Geräte ohnehin entsprechend weniger verwendet.

Wie viel Geld nimmt die Stadt durch mobile Blitzer ein?

Die Art, wie die Stadt Ulm Bußgelder im Straßenverkehr einnimmt, werden in zwei Arten unterteilt: in „ruhender“ und „fließender“ Verkehr. Dabei wird nicht unterschieden, auf welche Art - also durch Kontrollen, stationären oder mobilen Blitzern. Es ist also nicht zu sagen, wie viel Geld die Stadt Ulm nur mit den teilstationären Messanlagen einnimmt.

Bußgelder 2018

Im Jahr 2017 hat die Stadt Ulm insgesamt rund 4,9 Millionen Euro an Bußgeldern eingenommen. Die Zahlen für 2018 stehen erst in kürze zur Verfügung. „Es wird aber weniger sein“, vermutet Rainer Türke, Leiter der Abteilung für Sicherheit, Ordnung und Gewerbe bei der Stadt Ulm. Mit dafür verantwortlich sei die Wirkung der mobile Messstation im Bereich der Baustelle der neuen Straßenbahn-Linie 2 in Ulm und an den Umleitungen.

