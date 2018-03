Linie 2 Verkehr wird über Straßenbahntrasse geführt

Ulm / swp

In der Nacht von heute, Mittwoch auf Donnerstag, 29. März, werden in der Olgastraße auf Höhe der Theater-Kreuzung zwei Fahrleitungsmasten für die neue Straßenbahnlinie gestellt. Dazu muss ein Kranwagen auf der Fahrbahn aufgestellt werden. Der Verkehr auf der Olgastraße muss daher zwischen 22 und 2 Uhr mit Behinderungen rechnen, teilt die Stadtverwaltung mit. Der Individualverkehr Richtung Frauenstraße wird über die Straßenbahntrasse geführt. Die Ampel an der Kreuzung wird abgeschaltet, Sicherungsposten leiten den Verkehr. Die Zufahrt in die Wengengasse wird kurzzeitig gesperrt. Eine kleinräumige Umleitung erfolgt über Hafenbad, Herrenkeller-, Dreikönig- und Sterngasse.