Die Verkehrsunternehmen im DING fahren ab Montag, 20.04, weiterhin nach dem Ferien-Fahrplan. Diese Information über den Linienfahrplan hat die Donau-Iller-Nahverkehrsverbund-GmbH am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Der Grund hierfür: In Baden-Württemberg werden die Abschlussklassen erst ab den 04.05. wieder die Schule besuchen. In Bayern findet die Öffnung ab dem 27.04. statt.

SWU bereits am 20.04. wieder mit normalem Fahrplan

Davon abweichend wird die SWU Verkehr bereits am Montag, 20.04., vom Samstagsfahrplan auf den normalen Fahrplan ohne Schülerverkehr umstellen und dadurch ihr Angebot ausweiten.

Fahrplan nach Ende des Ersatzverkehrs auf Illertalbahn und Weißenhorner

Wie DING schreibt, endet am Sonntag, 19.04. der Schienen-Ersatzverkehr auf der Illertalbahn, bzw. dem Weißenhorner. Ab Montag, 20.04. verkehren tagsüber und abends wieder Züge. Im späten Abendverkehr nach 22 Uhr werden auf Illertalbahn und Weißenhorner bis 03.05. noch Ersatzbusse eingesetzt. Der Weißenhorner verkehrt wie gewohnt nach regulärem Fahrplan im Stundentakt.

Auf der Illertalbahn wird jedoch ein reduziertes Fahrplanangebot umgesetzt. Die Regionalbahnen zwischen Ulm und Memmingen entfallen. Die RE-Züge halten an allen Unterwegshalten in Senden, Vöhringen, Bellenberg, Altenstadt und Kellmünz.

Schienenersatzverkehr auf der Schwäbischen Alb-Bahn

Auf der Schwäbischen Alb-Bahn im Abschnitt zwischen Schelklingen und Münsingen findet ab dem 20.04. bis 30.04. ein Ersatzverkehr mit Bussen statt.