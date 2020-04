Ab Montag, 20. April, fahren die Busse und Bahnen auf den Linien der SWU wieder nach dem üblichen Fahrplan. Wie die SWU mitteilen, sei das Angebot nur noch minimal eingeschränkt: Es fahren keine E-Wagen, die sonst den Schülerverkehr entlasten. Da Clubs und Diskos momentan noch geschlossen sind, fahren auch keine SWU-Nachtbusse.

Mehr Fahrgäste weil Geschäfte wieder öffnen

„Der Krankenstand unter unseren Fahrerinnen und Fahrern hat sich spürbar entspannt. Unsere Kapazitäten reichen jetzt wieder für das volle Fahrtenangebot aus“, begründet SWU-Verkehr-Chef André Dillmann den Schritt. „Außerdem dürfen nun auch die ersten Geschäfte wieder öffnen, was die Fahrgastnachfrage erhöhen wird“.

Linie 2 verdichtet Takt, mehr Platz für Sicherheitsabstand

Die Rückkehr zum normalen Fahrplan bedeutet etwa, dass die Linie 2 im Berufsverkehr morgens und nachmittags ihren Takt wieder verdichtet. So bleibt in den Fahrzeugen mehr Platz, damit die Fahrgäste den Sicherheitsabstand halten können.

Vordere Türen bleiben weiterhin geschlossen

„Wir appellieren an die Eigenverantwortung eines Jeden und empfehlen den Fahrgästen, im Fahrzeug ihren Mund-Nasen-Schutz zu tragen“, unterstreicht André Dillmann. Weiterhin gesperrt bleibt in den Bussen der Ein- und Ausstieg an der vorderen Tür. Bei jedem Halt öffnen sich die Türen der Straßenbahn ohne Knopfdruck.