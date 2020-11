Neue Baustelle am Ulmer Eselsberg: Ab kommender Woche wird der Fahrbahnbelag der Heilmeyersteige saniert.

Der Fahrbahnbelag der Heilmeyersteige wird in der nächsten Woche saniert. Das teilte eine Sprecherin der Stadt Ulm in einer Pressemitteilung mit. Die Bauarbeiten sollen am Montag (23. November) beginnen und voraussichtlich am Freitag (27. November) beendet werden.

Bauarbeiten Heilmeyersteige: Vollsperrung mit Umleitung

Die Strecke zwischen der Einmündung Berliner Ring bis zum Riedleinweg ist von den Arbeiten betroffen. Aufgrund der Bauarbeiten wird dieser Bereich gesperrt. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert. Wie die Stadt Ulm mitteilte, könne es aufgrund von schlechten Witterungsverhältnissen zu Terminverschiebungen der Baustelle kommen.