170 Anwohner des Eichengrunds sind gegen Pläne der Stadt, zur Lösung der angespannten Verkehrssituation im Viertel einen Mini-Kreisel zu bauen. Listen mit den Unterschriften haben am Freitagnachmittag Barbara Dangel und Andreas Storkenmaier, Anwohner am Eichengrund, an Michael Jung, Leiter der Ver...