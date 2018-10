Aktion Verkaufsorte für Fahnen stehen fest

Ulm / Christine Liebhardt

Die Motive sind inzwischen fertig, und auch die Läden und Einrichtungen, in denen sie Ende Oktober verkauft werden, stehen fest: Mit einer Aktion wollen die Ernährungsberaterin Daniela Kluthe-Neis und die Architektin Anja Stemshorn und ihre Mitstreiterinnen 100 Jahre Wahlrecht für Frauen feiern (wir berichteten). Ihr Plan: Am Tag des Jubiläums, nämlich dem 12. November, sollen Bürgerinnen und Bürger von Künstlern aus der Region gestaltete Fahnen aus ihren Fenstern hängen – bis zum 19. Januar. An jenem Tag fand 1919 in Deutschland die erste Wahl unter Beteiligung von Frauen statt. Private Masten gehen natürlich auch in Ordnung, und auch städtische Fahnenmasten werden beflaggt.

„Damit es Menschen mit kleinem Geldbeutel möglich ist, Flagge zu zeigen“, sei die Aktion „knallhart kalkuliert“, teilt Kluthe-Neis mit. Gibt es einen Überschuss, wollen die Frauen ihn an die Ulmer Bürgerstiftung spenden. Die Fahnen im Format 80 mal 160 Zentimeter kosten 12 Euro. Sie sind an folgenden Stellen zu den jeweils üblichen Öffnungszeiten erhältlich:

19. Oktober bis 13. November: Gutes von Hier (Herrenkellergasse 9); Visnja Mode (Rabengasse 16); Buchhandlung Jastram (Schuhhausgasse 8); Beiselen GmbH (Magirusstraße 7 bis 9); Stoffwelt (Wegener Straße 9)

22. Oktober bis 13. November: Praxis am Jahnufer (Jahnufer 20); FTZ (Boschstraße 14, Blaustein); Olympia (Am Schinderwasen 2, Blaustein)

5. bis 9. November: Frauenbüro der Stadt Ulm (Frauenstraße 19)

19. und 20. Oktober: Jacques Weindepot (Schillerstraße 1/6)