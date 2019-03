Am Sonntag findet der verkaufsoffene Sonntag in Ulm statt. Hier gibt es alle Infos zu Parkplätzen, Nahverkehr, Öffnungszeiten und Aktionen.

Bei frühlingshaften Temperaturen könnt ihr diesen Sonntag wieder durch die Ulmer Innenstadt bummmeln und shoppen. Zum ersten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr öffnen zahlreiche Läden ihre Türen. Unter dem Motto „das rote band“ haben die Geschäfte in der Innenstadt und Blaubeurer Straße von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Neben den Shopping-Angeboten gibt es auch viele Aktionen wie etwa den Frühlingsmarkt und den Autofrühling auf mehreren Plätzen in der Innenstadt.

Öffnungszeiten, Aktionen und Stände am Sonntag

Für den „ulmer Familiensonntag“ öffnen die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in der Blaubeurer Straße und dem Blautal-Center wird einiges geboten. Neben den bekannten Geschäften wird es dieses Jahr auch wieder den Ulmer Frühjahrsmarkt geben. Am Sonntag von 10 bis 19 Uhr und Montag von 9 bis 18 Uhr bieten hier rund 100 Markthändler ein buntes Angebot für Groß und Klein an.

Für ein vielseitiges Programm und viele Gewinnspielaktionen sorgen unter anderem diese Stände.

● SWU: Bei dem Stand der SWU gegenüber von Hugendubel wird es ein Glücksrad und eine Verlosung geben.

● Big Bull Jeans Company: An diesem Stand in der Hafengasse 28 gibt es eine Band, eine Bar und eine Tombola. Zudem wird im Schaufenster live tätowiert.

● Damn Burger: Der Foodtruck steht vor dem Schuhhaus Ratter und versorgt euch mit leckeren Burger-Kreationen.

● Die Volksbank führt zusammen mit der Deutschen Stammspenderdatei Süd eine Typisierungsaktion durch.

Alle Stände des verkaufsoffenen Sonntags in Ulm findet ihr hier.

Mit dem öffentlichen Nahverkehr zum verkaufsoffenen Sonntag

Zahlreiche Busse und Straßenbahnen verbinden die Ulmer Innenstadt mit den Randgebieten. Aus Neu-Ulm bringt euch die Buslinie 5 in die City. Von Böfingen aus transportiert euch die Straßenbahnlinie 1 ins Zentrum. Die Linie 2 bringt euch vom Eselsberg in die Innenstadt. Die Busse und Straßenbahnen in Ulm taktieren im 10-Minuten-Takt. Den aktuellen Fahrplan könnt ihr jederzeit hier abrufen.

Parken in der Innenstadt und am Park+Ride Ulm

Wer zum verkaufsoffenen Sonntag in Ulm mit dem Auto anreisen möchte, hat die Möglichkeit in einem der innerstädtischen Parkhäusern sein Auto abzustellen. Das pauschale Parkentgelt beträgt dabei 3 Euro. Hier findet ihr eine Übersicht aller Parkhäuser in Ulm, sowie die Anzahl der freien Parkplätze.

Wer flexibler ist und sich die Parkgebühren sparen möchte, kann sein Auto kostenlos an den P+R-Plätzen Ulm Messe oder Schulzentrum Kuhberg abstellen und dann mit Bus oder Bahn in die Innenstadt fahren. Mit dem Samstags-Angebot von 9 Uhr bis Betriebsschluss könnt ihr für 4 Euro euer Auto abstellen und mit bis zu fünf Personen eine Hin- und Rückfahrt erwerben. Hier findet ihr alle Park+Ride Möglichkeiten in Ulm mit der Anzahl der Stellplätze.

