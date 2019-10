Der verkaufsoffene Sonntag im Herbst mit buntem Markttreiben geht am Sonntag, 6. Oktober, schon zum 14. Mal über die Bühne. Dabei öffnen die Märkte um 11 Uhr, die Geschäfte um 13 Uhr. Der Verein Ulmer City Marketing und alle Mitwirkenden wollen nicht nur in der Innenstadt einiges bieten, sondern auch in der Blaubeurer Straße (bis 18 Uhr).

Kunsthandwerkermarkt, Herbstmarkt und Antikmarkt

Es gibt gleich mehrere Märkte: den Kunsthandwerkermarkt auf dem südlichen Münsterplatz, den Herbstmarkt der Schausteller auf dem Münsterplatz sowie den Antikmarkt rund um den Judenhof.

Das Blautalcenter bietet schon am Samstag Modenschauen, am Sonntag läuft dort überdies die Wahl von Miss Ulm und Mister Baden-Württemberg.

In der City machen viele Läden Aktionen, oftmals verbunden mit Sonderangeboten. Das gilt aber auch für die Blaubeurer Straße.

Für Rundfahrten startet das Spatzenbähnle zu jeder vollen Stunde am Eingang auf den Münsterplatz. Auf dem Münsterplatz geht sodann der 24. Herbstmarkt der Schausteller und Marktkaufleute über die Bühne, wieder mit zahlreichen Marktständen. Die Palette reicht von Besen, Bürsten und Haushaltswaren über Gewürze und Tees bis hin zu Schmuck und Korb- und Spielwaren. Der Herbstmarkt setzt sich am Montag, 7. Oktober, fort.

Der Kunsthandwerkermarkt wechselt diesmal die Location und zieht vom Marktplatz auf den südlichen Münsterplatz. Es gibt selbstgemachte Produkte aus Materialien wie Holz, Keramik, Filz, Leder und Glas. Die Besucher können einigen Kunsthandwerkern bei ihrer Arbeit an den Ständen über die Schulter schauen.

Viele Show-Acts unterwegs

Von hier aus ist es dann nicht mehr weit zum 44. Antikmarkt östlich des Münsters, in der Kramgasse, auf dem Schuhhausplatz und auf dem Judenhof. Mehr als 60 Händler aus allen Teilen Süddeutschlands – von Nürnberg über München bis Ludwigsburg, von Pforzheim bis Konstanz – haben sich angemeldet, mit: Möbeln, Porzellan, Silberwaren, Büchern, Gartensachen, Werkzeug, Messingbeschlägen, Leinen bis zu Ölbildern und Kirchenantiquitäten. Neu ist ein Schärfe-Service für stumpfe Gegenstände. Parken übrigens pauschal für drei Euro.

In der City können die Besucher zudem Show-Acts erleben: vom Drehorgelspieler über Jongleure, Stelzenläufer und Zauberer bis zur Circusschule Harlekin.

Auch die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Ulm präsentiert sich zwischen Stadthaus und Polizeidirektion auf Höhe Foto Frenzel. Vom Welpen bis zum einsatzerfahrenen Lebensretter sind Hunde verschiedenster Rassen da, die man streicheln kann.

