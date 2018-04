Handel Verkaufsoffener Sonntag in Ulm: Viele strömen in die Stadt

Verkaufsoffener Sonntag in Ulm: Viele strömen in die Stadt

Ulm / SWP/TK

In Ulm haben an diesem Sonntag die Geschäfte fünf Stunden lang geöffnet. Das zieht viele Menschen aus der Umgebung an.

+++ 15:23 Uhr: „Schlendern, schauen, einkaufen“ +++

Die Ulmer Innenstadt ist pickepackevoll. Es duftet nach verschiedenen Leckereien vom Markt her und von überall her schallt Musik. Die Hauptmotive für einen Besuch des „Ulmer Familiensonntags“, wie die Veranstaltung offiziell heißt: „Schlendern“, „schauen“, „einkaufen“ werden immer wieder von Besuchern genannt.

+++ 15:00 Uhr: Parkhaus-Update +++

Da viele Menschen aus der näheren Umgebung Ulms mit den Fahrrädern in die Stadt kommen, ist die Parksituation relativ entspannt. Hier die aktuelle Lage laut Ulm-App: Die Parkhäuser am Salzstadel und am Rathaus sind voll belegt. Am Theater gibt es aktuell nur noch sechs Plätze. Besser sieht es in der Frauenstraße (168), im Fischerviertel (254) und am Deutschhaus (393) aus.

+++ 14:05 Uhr: Mit dem „Spatzenbähnle“ durch die City +++

Immer zur vollen Stunde kann man mit dem „Spatzenbähnle“ die Stadt erkunden.

Immer zur vollen Stunde fährt in der Hirschstraße, Ecke Lautengasse das „Spatzenbähnle“ ab. #dasroteband #ulm pic.twitter.com/PHx6jp2pyk — Südwest Presse (@SWPde) April 8, 2018

+++ 13:55 Uhr: Ganz schön viel los +++

+++ 13:45 Uhr: Viele Passanten in der Innenstadt +++

Die Ulmer Innenstadt wird immer voller – die Parkhäuser auch. Das Parkhaus am Rathaus ist komplett belegt. In der Tiefgarage am Theater sind aktuell noch 25 Plätze frei, im Salzstadel sind es 100. Etwas mehr Glück haben Autofahrer im Parkhaus im Fischerviertel (223 freie Plätze) und im Deutschhaus (445). Zahlreiche Menschen haben sich aufgrund des schönen Wetters aber fürs Fahrrad entschieden.

Dass es in den Parkhäusern rund um die Innenstadt von #Ulm aktuell noch freie Plätze gibt, liegt sicher auch am guten Wetter und dass viele mit dem Rad gekommen sind. #verkaufsoffen #sonntag #dasroteband pic.twitter.com/1u9DPrSQzN — Südwest Presse (@SWPde) April 8, 2018

+++ 12:45 Uhr: Parkhaus-Update +++

Laut App der Stadt Ulm sieht es Stand 12:45 Uhr in den Parkhäusern der Stadt aktuell so aus: Das Parkhaus am Rathaus ist komplett belegt. Auch am Theater gibt es nur noch 67 Plätze. Besser sieht es am Deutschhaus (473), an der Frauenstraße (365), im Fischerviertel (244) und am Salzstadel (225) aus.

+++ 12.30 Uhr: Autoschau in der Hirschstraße +++

Einer der Programmpunkte des verkaufsoffenen Sonntags in Ulm ist der so genannte „Autofrühling“. Er ist auf mehrere Standorte in der Stadt verteilt, einer der Spots ist an der Kreuzung Hirschstraße, Bahnhofstraße, Wengengasse.

An der Kreuzung Bahnhofstraße, Wengengasse, Hirschstraße ist eine der Stationen des #autofrühling in #ulm am #verkaufsoffenen Sonntag pic.twitter.com/HtmfW7erPT — Südwest Presse (@SWPde) April 8, 2018

+++ 12.00 Uhr: Schon viele Menschen unterwegs +++

In der Ulmer Innenstadt sind eine Stunde vor der Eröffnung der Geschäfte schon viele Menschen unterwegs. Sie nutzen das gute Wetter und spazieren durch die Stadt.

+++ 11.30 Uhr: Parkhäuser noch frei +++

Die innenstadtnahen Parkhäuser bieten noch freie Plätze. Dennoch zeigt sich, dass schon viele Autofahrer etwa das Salzstadel- und das Deutschhaus-Parkhaus ansteuern.

In Ulm ist an diesem Sonntag verkaufsoffener Sonntag: Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Mit dem Autofrühling, Ständen in den Straßen, Musik und geöffneten Cafés gibt es viele weitere Attraktionen.