Veranstaltungen Verkaufsoffener Sonntag am 6. Mai

Neu-Ulm / swp

Der Kunsthandwerkermarkt auf dem Petrusplatz ist jedes Jahr ein Besuchermagnet weit über Neu-Ulm hinaus. Auch das Museumsfest im Edwin-Scharff-

Museum, das seit Jahren am selben Termin wie der Kunsthandwerkermarkt stattfindet, zieht jedes Mal viele Menschen an, aber diesmal dürften einige noch neugieriger sein als sonst, ist es doch das erste Musemsfest nach der Sanierung. Am 5. und 6. Mai ist jedenfalls einiges los in der Neu-Ulmer Innenstadt. Am Samstag zieht der Wochenmarkt auf den Rathausplatz um. Am Sonntag ist zudem noch verkaufsoffener Sonntag. Das Programm:

Kunsthandwerkermarkt Mehr als 80 Künstler und Kunsthandwerker zeigen ihr Können und verkaufen ihre Produkte aus Glas, Keramik, Holz, Stoff, Wolle, Stahl und vielen anderen Materialien. Es gibt Schönes und Nützliches für Haus und Garten, Modisches und Schmückendes. Die Stadt Neu-Ulm veranstaltet den Kunsthandwerkermarkt bereits zum 24. Mal. Geöffnet ist der Markt auf dem Petrusplatz am Samstag von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Museumsfest Direkt nebenan wollen das Edwin-Scharff-Museum und das Kindermuseum mit Ausstellungen, Musik und kreativen Aktionen ein Erlebnis für Groß und Klein bieten. Um 11.20 und 16 Uhr gibt es an beiden Tagen Führungen durch die Ausstellung mit Werken von Emil Cimiotti. Für Kinder gibt es ganztags Mitmachangebote.

Schwoba Fest Auf dem Rathausplatz findet am Sonntag, 6. Mai, das „Schwoba Fest“ statt. Die Firma Settele präsentiert Motorradmodelle, dazu gibt es Getränke und schwäbische Speisen von mehreren Gastronomen, teilt die Interessengemeinschaft „Wir in Neu-Ulm“ (Win) mit. Die „Blues Mothers Band“ spielt von 14 bis 17 Uhr Soul und Country-Musik.

Geschäfte Mehr als 100 Geschäfte beteiligen sich laut Win am verkaufsoffenen Sonntag am 6. Mai und haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Neben den Märkten und Festen auf den Plätzen der Innenstadt planen einige Händler weitere Aktionen. Die Glacis-Galerie veranstaltet einen „Cheerleader Sunday“ inklusive Mitmach-Workshop mit den Impact Girls des TSV Pfuhl und ihren Trainern. Im Media Markt gibt es Vorführungen, darunter eine Beratung rund um das Thema Mund- und Zahnpflege. Möbel Mahler veranstaltet unter anderem eine „Sportwagen-Charity“.