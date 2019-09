Am 6. Oktober geht in Ulm der verkaufsoffene Sonntag über die Bühne. Zahlreiche Geschäfte in der City bieten besondere Aktionen und Events. So auch das Blautal-Center. Dort steigt die Wahl zur Miss Ulm und zum Mister Baden-Württemberg. Für den Moderatoren-Job konnte das Management Paul Janke engagieren, der durch die RTL-Show „Der Bachelor“ bekannt wurde.

Im vergangenen Jahr sicherte sich Louisa Leoff aus Burgberg den Titel „Miss Ulm“.

© Foto: Blautal-Center

Neben der Wahl finden im Blautal-Center auch Modenschauen statt, um die neuen Herbst- und Winterkollektionen vorzustellen.

Programm zur Wahl

13:30 Uhr: Vorstellung der Kandidaten, Kandidatinnen und der Jury zur Wahl Miss Ulm und Mister Baden-Württemberg. Modenschau in Abendmode.

15:00 Uhr: Die Nominierten stellen in einer weiteren Modenschau Sommerlooks vor.

16:00 Uhr: Siegerehrung der neuen Miss Ulm und des neuen Mister Baden-Württemberg 2019.

Dieser Artikel ist in Kooperation mit cityStories Ulm entstanden.

