Freundin im November 2019 in Laupheim im Kreis Biberach in einer Garage des Solarparks Vorholz zunächst mit Alkohol und Drogen wehrlos gemacht haben. Der Staatsanwaltschaft Ravensburg zufolge sollen sie dann das 14-Jährige sexuell missbraucht haben. Den beiden Mädchen sei außerdem damit gedroht worden, dass ihren Familien etwas zustieße, wenn sie von den Taten erzählten. Die drei Angeklagten sollen die Jugendliche und ihre 13 Jahre altein Laupheim im Kreis Biberach in einer Garage des Solarparks Vorholz zunächst mit Alkohol und Drogen wehrlos gemacht haben. Der Staatsanwaltschaft Ravensburg zufolge sollen sie dann das 14-Jährige Mädchen vergewaltigt und die 13-Jährigehaben. Den beiden Mädchen sei außerdem damit gedroht worden, dass ihren Familien etwas zustieße, wenn sie von den Taten erzählten.

Die Männer - ein 32 Jahre alter Deutscher und zwei Syrer im Alter von 19 und 20 Jahren sitzen seit November in Untersuchungshaft. Sie sollen zwar die sexuellen Handlungen eingeräumt haben, gaben aber an, dass diese einvernehmlich geschahen. Die Mädchen hätten auch ihr Alter verschwiegen. Die beiden Angeklagten sitzen seit November in Untersuchungshaft.