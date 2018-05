Gericht Vergewaltiger zu drei Jahren Haft verurteilt

Neu-Ulm / swp

Ein 26-jähriger Mann ist wegen Vergewaltigung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte am Donauufer eine Joggerin überfallen.

Das für Neu-Ulm zuständige Schöffengericht in Memmingen hat einen 26-jährigen Mann wegen Vergewaltigung zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Der hatte nach anfänglichem Zögern eingeräumt, im vergangenen Jahr am Neu-Ulmer Donauufer bei Pfuhl eine junge Frau überfallen und ihr in den Schritt gefasst zu haben.

Die großgewachsene und sportliche Frau, eine Studentin aus den USA, konnte sich gegen den Angriff wehren und letztlich auch befreien. Dennoch erkannte das Gericht auch den Tatbestand der Vergewaltigung, weil der Mann mit dem Finger auf der Jogginghose in die Frau eingedrungen sein soll, wie die Augsburger Zeitung berichtete.

Danach hatte sich die Frau befreien und fliehen können. Eine Passantin verständigte die Polizei, die mit dem Hubschrauber den Tatort weiträumig überflog, aber keine Spur des Täters fand. Einen Monat später aber konnte der Mann wegen der guten Personenbeschreibungen ermittelt und verhaftet werden. Er war mehrfach mit einem roten Fahrrad aufgefallen, wie er am Donauufer in eindringlicher Weise Frauen nachschaute. Die Verteidiger hatten versucht, das Gericht davon zu überzeugen, dass der Mann nicht mit Vorsatz gehandelt habe – hatten damit aber keinen Erfolg.