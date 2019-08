Themen in diesem Artikel SSV Ulm 1846 Fußball

Klein, frech, nett bis nervig – so empfinden wir Menschen Spatzen. Nicht unbedingt Eigenschaften, die man wir mit sportlichem Können, gar Leistungssport verbinden. Man denke nur an die Wortspiele, wenn die Spatzen – also die Ulmer Kicker vom SSV Ulm 1846 Fußball – verlieren. Da werden sie g...