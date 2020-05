Plötzlich ist der TSV Erbach überall. Im Supermarkt, im Restaurant, in der Handtasche. Das Logo prangt auf schwarzen Mund-Nasen-Masken. Unter dem Emblem steht der Schriftzug:. „Das ist unser Motto“, sagt, der im Verein die Fußballabteilung leitet. Masken im Erbach-Style. Zuerst war es eine Idee, dann ein Versuch, mittlerweile ist es ein Erfolg. Mehr als 300 Exemplare seien schon verkauft, berichtet Essl.

Vor zwei Monaten musste der 31-Jährige noch über anderes berichten. Über gestrichene Heimspiele, über fehlende Einnahmen. Rund 3000 Euro verliere die Fußballabteilung wegen der Corona-Pandemie. Dann schrieb ihm ein Teamkollege eine Nachricht: Sein Arbeitgeber starte eine Aktion – Vereine gegen Covid-19.

Galeria Karstadt Kaufhof in Ulm

Die Idee: Klubs vertreiben bedruckte Masken, vermarkten sich und verdienen Geld. In Erbach ging der Plan auf. Abteilungsleiter Essl sagt: „Beim Einkaufen habe ich schon viele mit den TSV-Masken gesehen.“ Und: „Wir haben mit der Aktion so viel eingenommen wie mit vier Heimspielen.“

lächelt, als er auf den TSV Erbach angesprochen wird. Er ist Geschäftsführer des Langenauer Unternehmens. Früher habe er selber gekickt, erzählt er. Stürmer. In der B- und A-Jugend trug er das Trikot des SSV Ulm 1846 Fußball . Auf Frindts Schreibtisch liegen weiße Stoffmasken. In der Corona-Krise seien es in erster Linie Unternehmen, die die Masken mit Aufdruck bestellen. Nun sollen sie regionalen Sportvereinen helfen.