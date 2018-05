Kommentar Harald John zu den Entgleisungen von Fußball-Fans Verein muss klare Kante zeigen

Ulm / Harald John

Eine deutliche Distanzierung und der Verweis auf den Ulmer Weg gegen Gewalt, Diskriminierung und Extremismus. So sieht die Reaktion des SSV Ulm 1846 Fußball nach dem skandalösen Verhalten einiger so genannter Fans auf der Rückfahrt von Stuttgart nach Ulm aus. Das ist ein wichtiges Signal am Tag nach der ersten SWP-Berichterstattung. Auch, weil in den sozialen Medien bisweilen Ursache und Wirkung verwechselt werden und Überbringer schlechter Nachrichten als Stimmungskiller gelten.

Dabei sind die Aussagen der Zeugen eindeutig: Fans schikanierten Mitreisende im Zug und skandierten rechtsradikale Parolen, von denen mitreisende Polizisten in Zivil allerdings nichts hörten. Nach dem Zwischenhalt in Aalen konnten die alkoholisierten Fans weiter Richtung Ulm fahren, die Bahn hatte offenbar zu wenige Wagen bereitgestellt. Das zeigt, dass in der Organisation einiges schief gelaufen sein muss.

In einer sportlich sehr erfolgreichen Woche wirft dieses Ereignis einen Schatten auf die sonnige Stimmung der Spatzen. Aber zur sportlichen Entwicklung des Clubs gehört es auch, das gesellschaftliche Umfeld mitzunehmen und ähnliche Ausschreitungen zu vermeiden. Dies wird nur in engem Dialog mit Polizei, Fanclubs und Fanbeauftragten möglich sein. Und durch weiterhin klare Kante der Vereinsführung.