Herdbruckerstraße Verein Leise froh über Sperrung am Marktplatz

Verein Leise froh über Sperrung am Marktplatz

Ulm / swp

Der Versuch, die Herdbruckerstraße vom Verkehr zu entlasten und deshalb die Durchfahrt vom Marktplatz her zu unterbinden, sei dringend erforderlich, meint der Vorstand des Vereins „Leben in der Stadt“ (Leise). Nur so könne auf einer gesicherten Basis eine endgültige Regelung gefunden werden, „der dann hoffentlich eine deutliche Mehrheit der Betroffenen und des Gemeinderats zustimmt“.

Über Jahre hinweg seien die Klagen der Anwohner ignoriert worden. „Deshalb wurde 2017 eine Anwohnerbefragung durchgeführt mit dem Vorschlag, den Verkehr über die Schelergasse zu führen, um den Durchgangsverkehr zu unterbinden.“ Diese Idee sei bei der Mehrheit der Anwohner auf Zustimmung gestoßen. Durch einstimmigen Beschluss des Bauausschusses wurde der Marktplatz zur Fußgängerzone erklärt. „Die Anwohner der Herdbruckerstraße sind für alles dankbar, was dazu dient, die Straße endlich zu einem verkehrsberuhigten Bereich zu machen“, teilt Leise mit. „Nur ein Zurück zum alten Status mit dem Versprechen, ab und zu mehr Kontrollen durchzuführen, reicht nicht aus.“

Kein Verständnis hat der Verein für den Vorstoß der CDU, den Verkehrsversuch schon nach einem Tag abzubrechen – und das auch noch ohne „einen eigenen praktikablen Vorschlag zu machen“. Der auf sechs Monte angelegte Test sollte durchgezogen werden. „Die Kommunalwahlen sind dann ja auch vorbei.“