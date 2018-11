Kommentar Parkraumkonzept für die Innenstadt: Verdrängung wird folgen

Ulm / Christine Liebhardt

Bei mehr als 1200 neuen Parkmöglichkeiten in den kommenden Jahren ist ist jetzt der richtige Zeitpunkt für ein Parkraumkonzept, kommentiert Christine Liebhardt.

700 neue Parkplätze sollen im Frühjahr 2020 zusammen mit den Sedelhöfen fertig sein, weitere 540 im Herbst 2021 in der neuen Tiefgarage am Bahnhof. Wenn die Stadt Ulm also ein Parkraumkonzept für öffentliche Stellplätze auf den Weg bringen will, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür: Für Besucher der Innenstadt entstehen derzeit reichlich Alternativen. Angesichts derer kann selbst der Handel nicht mehr jammern, wenn an anderen Stellen das Parken begrenzt wird.

Und das tut dringend Not. Denn viele Menschen wollen oder müssen weiterhin zum Arbeiten oder Einkaufen mit dem Auto in die Stadt kommen. Sie von etwas anderem überzeugen zu wollen, ist meist verlorene Liebesmüh’. Der Stadt bleibt also nur, die Fahrzeuge besser zu verteilen und den Suchverkehr zu lenken. Eine Kombination aus angepassten Parkgebühren und Leitsystemen ist zumindest ein guter Anfang. Die beliebte Herrenkellergasse nicht nur samstags, sondern dauerhaft zur Fußgängerzone zu machen, wäre nur konsequent. Denn auch Autofahrer wollen lieber ohne störenden Verkehr bummeln oder vor den Cafés sitzen.

Entfallen (Dauer-)Parkplätze in der Innenstadt, wird vermehrt an ihren Rändern geparkt. Auch für diesen Bereich soll es ein Konzept geben. Das sollte Anwohner einbeziehen – denn sie wird die Verdrängung am meisten treffen.

