Ehrung Verdienstorden für Ulrike Freund

Ludwigsburg / cst

„Aus der klugen und visionären Unternehmensführung ist ihr wirtschaftlicher Erfolg gewachsen, und diesen teilt sie gerne mit anderen: Von der Kinderkrippe über die Telefonseelsorge bis zum Hospiz in Ulm haben schon viele soziale Einrichtungen Anteil daran gehabt“, heißt es in der Laudatio über Ulrike Freund. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat der Gold-Ochsen-Chefin am Samstag im Schloss Ludwigsburg – neben 18 weiteren Ordensprätendenten – für ihr bürgerschaftliches Engagement den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg verliehen. Auch kirchliche und kulturelle Veranstaltungen in der Region könnten auf sie zählen, hieß es. In ihrer Freizeit setze sie sich „über das gewöhnliche Maß hinaus“ etwa ein im Lions Club und im AOK Bezirksrat.