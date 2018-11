Auszeichnung Verdienstkreuz für Heiko Braak

Ulm / swp

Prof. Heiko Braak zählt zu den meistzitierten Neurowissenschaftlern weltweit. Sein bisheriges Forscherleben hat der heute 81-Jährige der Erforschung neurodegenerativer Erkrankungen gewidmet, allen voran Alzheimer und Parkinson. Für diese häufigen Leiden hat der vielfach ausgezeichnete Mediziner unter anderem die weltweit verwendete „Braak-Stadien“ definiert, mit denen sich der Krankheitsverlauf anhand typischer Gehirnveränderungen einteilen lässt. Für seine herausragenden wissenschaftlichen Leistungen in der Grundlagenforschung ist Heiko Braak gestern von Landessozialminister Manfred Lucha mit dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden.

Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 leitete der gebürtige Kieler das Institut für Klinische Neuroanatomie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Doch auch im Ruhestand stellt Heiko Braak seine langjährige Erfahrung und seinen Forscherdrang in den Dienst der Wissenschaft: Zunächst forschte der Anatom an seiner Heimatuniversität Frankfurt weiter, doch dann wurde er Gastprofessor (2009-2011) an der Ulmer Universitätsklinik für Neurologie, wo er seit 2012 als Seniorprofessor wissenschaftlich arbeitet.

Mittlerweile gelten Braaks Erkenntnisse zu Ausbreitungsmechanismen von Alzheimer, Parkinson und der Amyotrophen Lateralskerose als wegweisend: Der Wissenschaftler konnte zeigen, dass die charakteristischen Ablagerungen bei Morbus Parkinson ihren Ausgangspunkt in Nervenzellen des Riechkolbens sowie des Magen-Darm-Trakts haben und sich erst im Krankheitsverlauf im Gehirn ausbreiten. Die Bedeutung dieser und anderer Forschungsergebnisse – auch für künftige Therapien – wurde selbst von Fachkollegen erst um das Jahr 2000 erkannt. Überzeugt von seinem wissenschaftlichen Ansatz habe Professor Braak den eingeschlagenen Weg konsequent verfolgt und stets das Patientenwohl im Blick gehabt, heißt es von Seiten der Universität Ulm, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau Dr. Dr. Kelly Del Tredici-Braak forscht.

Gerade vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung seien Heiko Braaks Verdienste um die Erforschung, Behandlung und Prävention neurodegenerativer Erkrankungen nicht hoch genug einzuschätzen.