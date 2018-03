Auszeichnung Verdienstkreuz für Bernd Lambacher

Ulm / Carolin Stüwe

Bernd Lambacher, 69, hat bereits die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg (2004), den Hirsch am Goldenen Vlies des Landesverbandes Württembergischer Karnevalsvereine (1997), diverse andere Karnevalsorden und das Ulmer Band (2001) erhalten. Am 1. Dezember 2017 nun hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ihm das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Gestern steckte Oberbürgermeister Gunter Czisch Lambacher das Verdienstkreuz an das (noch freie) rechte Revers seines Jacketts. Czisch: „Bernd Lambacher war überall in hohem Maße engagiert.“

Im Verleihungsantrag heißt es weiter: Lambacher stehe mit großem persönlichem Einsatz, „ja sogar unter Einbindung seiner gesamten Familie“ bis heute dem Ulmer Gemeinwesen zur Verfügung. Czisch ergänzte: Die Familie – Lambachers Frau Renate, zwei Söhne und Schwiegertöchter sowie fünf Enkel – hätten alle das Engagement für den Verein „in den Genen“.

Aktiv in der Kirchengemeinde

Der heute 69-Jährige war schon nach seiner Konfirmation 1963 ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Kinderkirchenarbeit der Martin-Luther-Kirche. Er veranstaltete als Jugendleiter Jugendfreizeiten, war Leiter der Kindergottesdienste, dann Kirchengemeinderat in der Martin-Luther-Kirche und der Lukaskirche und engagierte sich ebenso in der Gesamtkirche in Ulm. So kamen 32 Jahre aktives Ehrenamt allein in der evangelischen Kirche zusammen.

Parallel dazu tummelte sich Lambacher beim Kuhbergverein 1912: Er war Gardesoldat, Prinz, Elferrat, von 1977 bis 2002 Präsident der Karnevalsgilde, ab 1978 zweiter Vorsitzender des Gesamtvereins und von 1990 bis 2014 erster Vorsitzender. Bis heute ist der Ehrenvorsitzende gemeinsam mit drei weiteren Mitgliedern noch treibende Kraft bei der Seniorenarbeit des Kuhbergvereins. Lambacher versicherte bei der Ehrung im Rathausfoyer, dass er alles mit Freude getan habe und noch tue. Den geladenen Gästen gab er mit auf den Weg: „Jedes Mal, wenn ihr euer Ehrenamt ausübt, ändert ihr etwas im Leben des anderen, dem ihr eure Hand reicht.“