60 Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes haben am Donnerstag auf dem Münsterplatz demonstriert: für 4,8 Prozent mehr Lohn im Rahmen der Rundundhaben am Donnerstag auf demdemonstriert: für 4,8 Prozent mehr Lohn im Rahmen der laufenden Tarifrunde sowie eine Reduzierung der Arbeitszeit für Bundesbeamte.

Bundeswehr und die Polizeigewerkschaft waren da. „Wir sind es wert“, sagte Kai Rosenberger, Landesvorsitzender des Beamtenbunds Baden-Württemberg: „Wir halten den Staat am Laufen“. Zu der Aktion aufgerufen hatte der Deutsche Beamtenbund . Auch der Verband der Arbeitnehmer derund diewaren da. „Wir sind es wert“, sagte Kai Rosenberger, Landesvorsitzender des Beamtenbunds Baden-Württemberg: „Wir halten den Staat am Laufen“.

Warnstreiks bei Bussen und Bahnen

Warnstreiks haben am Donnerstag in mehreren Städten Pendler und Schüler ausgebremst: In

Stuttgart,

Heilbronn,

Baden-Baden

und Karlsruhe

blieben Busse und Bahnen im Depot, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte.

In Stuttgart waren zusätzlich Kindertagesstätten, das Klinikum und die Müllabfuhr betroffen. Im gesamten Land beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben 8000 Beschäftigte an den Aktionen. Von Verdi wurde auch in der Bodenseeregion und Ravensburg zu Protesten aufgerufen.