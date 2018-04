Tarifstreit Ab Dienstag Streiks in Baden-Württemberg

Ulm / stw

Verdi ruft erneut zu Warnstreiks auf. Davon sind in den kommenden Tagen fast alle Bereiche im öffentlichen Dienst betroffen.

Im Tarifkonflikt zwischen der Gewerkschaft Verdi und den kommunalen Arbeitgebern sind für Mittwoch erneut Warnstreiks angekündigt. Nach Informationen der Gewerkschaft wird am Mittwoch (11. April) der öffentliche Nahverkehr in Ulm und Neu-Ulm massiv davon betroffen sein. Vom Betriebsbeginn um 3:30 Uhr an werden keine Straßenbahnen und Busse auf dem SWU-Liniennetz fahren, erklärt Maria Winkler, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Ostwürttemberg-Ulm. Ausnahme sind nur wenige Fahrzeuge von Fremdunternehmen. Auch das Fahrpersonal der Schwaben Mobil werde zum Warnstreik aufgerufen. Nach dem Willen der Gewerkschaft werden erst am Donnerstag ab 3.45 Uhr wieder Busse und Bahnen wie gewohnt unterwegs sein.

Für Donnerstag hat Verdi auch die Beschäftigten in Krankenhäusern, Kindertagesstätten, Verwaltungen und vielen anderen Betrieben und Einrichtungen in den Städten Ulm und Neu-Ulm zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Beteiligen an dem Ausstand werden sich auch Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm (SWU Energie, Netze), den Entsorgungsbetrieben (EBU), dem Klärwerk Steinhäule, der Stadt Neu-Ulm und der Sparkasse Ulm. Den ganzen Tag bleiben der Tiergarten sowie alle städtischen Recyclinghöfe und Kultureinrichtungen geschlossen. Auch die Rathaus-Tiefgarage wird von 6 bis 14 Uhr nicht geöffnet sein, wobei die Ausfahrt aber gewährleistet ist. Einziger Lichtblick: Während des Streiks müssen Autofahrer laut Verdi auch nicht mit Knöllchen rechnen – auch die Geschwindigkeitsüberwachung wird offenbar ausfallen.

Auch Flughäfen werden bestreikt

Auch wer mit dem Flugzeug verreisen will, muss mit Flugausfällen und massiven Verspätungen rechnen. Verdi kündigte für Dienstag Warnstreiks an den beiden größten deutschen Flughäfen in Frankfurt am Main und München sowie den Airports in Köln und Bremen an. Zum Streik sind die Bodenverkehrsdienste und teilweise die Flughafenfeuerwehr aufgerufen.

Bisher keine Einigung im Tarifkonflikt

In den Tarifverhandlungen für die 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen fordern die Gewerkschaften ein Gehaltsplus von sechs Prozent, mindestens aber 200 Euro monatlich mehr. In beiden bisherigen Verhandlungsrunden gab es keine Annäherung zwischen der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseit.