Tarifkonflikt Verdi legt bei Warnstreiks den Nahverkehr in Ulm lahm

Ulm / kö, faw, tck

Straßenbahn und Busse fahren erst wieder nachmittags. Viele Teenager kommen am Morgen nicht rechtzeitig zur Schule.

Mit einem befristeten Warnstreik hat die Gewerkschaft Verdi am Dienstag einen Ausblick auf die mögliche Eskalation des Tarifkonflikts gegeben. Die Straßenbahnen blieben morgens im Depot, auf den Buslinien fuhren lediglich Subunternehmer der bestreikten Stadtwerke. Besonders betroffen waren Schüler, die morgens zu ihrer Schule gelangen wollten. Weil mehr Pendler aufs Auto umstiegen, gab es Staus in der Innenstadt: wie an der Zufahrt beim Zinglerberg. Verdi verkündigte allerdings gegen 13 Uhr ein Ende des Warnstreiks im Nahverkehr, so dass gegen 14 Uhr wieder alle Linien – und eben auch die Straßenbahnlinie 1 – im normalen Modus unterwegs waren.

Die Leerung der Mülleimer soll am Mittwoch nachgeholt werden. Die Mitarbeiter der Entsorgungs- und Verkehrsbetriebe trafen sich morgens zu einer ersten Kundgebung in der Bauhoferstraße. Um 12 Uhr setzte sich dann ein Demonstrationszug von der SWU-Zentrale in der Karlstraße zum Gewerkschaftshaus am Weinhof in Bewegung, mit rund 200 Teilnehmern.

Die Mitarbeiter der Konzernverwaltung hatten sich gegen Mittag dem Streik angeschlossen und kehrten dann nicht mehr an ihre Arbeitsplätze zurück. Der wiedergewählte Betriebsratsvorsitzende Claus Deyle führte die Demo auf dem Weg über Neutorstraße, Sterngasse, Platzgasse und Münsterplatz an. Er zeigte sich, wie auch Verdi-Chefin Maria Winkler, „überwältigt“ von der hohen Streikbeteiligung. Bei der Versammlung morgens waren etwa 430 Streikteilnehmer dabei.

Winkler will „vernünftige Zahl“

Maria Winkler sagte im Gewerkschaftshaus, man erwarte nach zwei erfolglosen Verhandlungsrunden von den kommunalen Arbeitgebern „eine vernünftige Zahl“. Verdi fordert für den öffentlichen Dienst sechs Prozent mehr, mindestens jedoch einen Aufschlag von 200 Euro monatlich. „Geld ist genug da“, sagte Winkler und verwies auf zuletzt erzielte Überschüsse in den öffentlichen Haushalten. Reiche Kommunen wie Ulm wollten das Geld freilich „in Beton verbauen“.

Deshalb müsse Verdi nun „den Druck auf die Straße bringen“. Weitere Streiks laufen in Heidenheim und Aalen. Vor der nächsten Verhandlungsrunde Mitte April sollen dann auf breiter Front nochmal Warnstreiks laufen. Ein wesentliches Hindernis bei den Verhandlungen ist offenbar, dass die Arbeitgeber keine Tariferhöhungen für die Sparkassen zulassen wollen – was Verdi freilich ablehnt. Winkler berichtet außerdem von einer „unschönen Auseinandersetzung“ in Neu-Ulm, wo man seitens der Stadt versucht habe, per Dienstanweisung Arbeiter im Bauhof dazu zu verpflichten, den Wertstoffhof zu öffnen. Es sei im Grunde ein „einmaliger Vorgang“, dass versucht werde, Beschäftigte unter Druck als Streikbrecher heranzuziehen.

Die ersten Auswirkungen hatten sich frühmorgens gezeigt. Der Schülerstrom am Bahnhof verteilte sich auf eine dezimierte Zahl von Bussen. So wollten Etienne (17) und Simon (20) zum Zentrum für Gestaltung beim Roxy. Simon sagte: „Hier hat keiner mehr einen Überblick über die Lage.“ Christoph (21) wollte an die Steinbeis-Schule und sagte: „In unserer Whats-App-Gruppe kündigen andere Schüler mehr als 40 Minuten Verspätung an.“ Dennis (17) von der Robert-Bosch-Schule war auf den Streik eingestellt: „Wenn der Bus nicht rechtzeitig kommt, können mich meine Eltern fahren.“ Er hatte sogar Verständnis: „Streiks passieren halt.“ Die wenigen Busse, die fuhren, waren sofort überfüllt und mussten auch Schüler zurücklassen. Hannah (19) wollte mit der Tram zum Flix­­bus in Böfingen, das Taxi hätte so viel gekostet wie der Bus nach München. Sie wollte Freunde anrufen, die sie zum Fernbushalt hochfahren.