Sie sei überwältigt, sagt Christine Grossmann: „Meine Nachbarn haben am Montagmorgen spontan Geld für mich gesammelt.“ Jemand habe einen Karton gebastelt und sei von Haus zu Haus gegangen. Dabei seien 245 Euro zusammen gekommen. Wie berichtet, muss die 43-Jährige wegen „Amtsanmaßung“ 375 Euro Strafe zahlen.

Selbst aus Allmendingen kommt Hilfe

Sie hatte ein selbst gebasteltes Stoppschild aufgestellt, um an einer engen Kreuzung vor Unfällen zu warnen. Dass dies verboten ist, habe sie nicht gewusst. Auch aus Allmendingen habe ein Mann angerufen und wolle Geld schicken, erzählt sie. Er habe es gut gefunden, dass sie den Zustand nicht hingenommen habe und handelte, sagt sie. „Nun will er in einem Umschlag Geld schicken.“