Partys am Freitag

- Cabaret Eden: Shady Shack (Oldschool Hip-Hop), Beginn: 23 Uhr

- Frau Berger: Lila Wolken – Semesterstart (Mixed Music), Beginn: 23 Uhr

- Gleis 44: Techno-Klubnacht #3 (Techno & EDM), Beginn: 22 Uhr

- Myer's: Private Soul mit DJ Boulevard Bou (Hip-Hop & Classics), Beginn: 22 Uhr

- Rockside: 0731 Hip-Hop-Club (Hip-Hop), Beginn: 22 Uhr

- Theatro: Black Diamonds (Hip-Hop & R 'n' B), Beginn: 22 Uhr

Konzerte & Kultur am Freitag

- Roxy: Jan Philipp Zymny live (Comedy), Beginn: 20 Uhr, Eintritt: 17,20 Euro

- Jazzkeller Sauschdall: Henning Dampel Trio (Jazz-Konzert), Beginn: 20.30 Uhr, Eintritt: 11 Euro

- Studentencafé: Länderspiel + XKID (Rock-Konzert), Beginn: 21.30 Uhr, Eintritt: kostenlos

- Hudson Bar: Agata Karczewska (Singer-Songwriter-Konzert), Beginn: 21 Uhr

Sport am Freitag

- Eissportanlage Donaubad: Devils Ulm/Neu-Ulm – Pfronten Falcons (Eishockey), Beginn: 20 Uhr

Partys am Samstag

- Cabaret Eden: Decadance (Techno), Beginn: 23 Uhr

- Frau Berger: Champagne (Trap & Hip-Hop)

- Gleis 44: Kollektiv Schillerstraße (Techno), Beginn: 22 Uhr

- Myer's: La Jolie (Hip-Hop und Mixed), Beginn: 22 Uhr

- Rockside: Just 90ies (Hits der 90er Jahre), Beginn: 22 Uhr

- Theatro: Forever Boybands (Hits der Backstreet Boys, Take That und Co), Beginn: 22 Uhr

Konzerte und Kultur am Samstag

- Roxy: Stan Webb's Chicken Shack (Blues-Konzert), Beginn: 21 Uhr, Eintritt: 28,50 Euro

- Hexenhaus: Brunhilde live (Punk-Konzert), Beginn: 20 Uhr

- Beteigeuze: Horizons Colony und weitere Acts (Metal), Beginn: 21 Uhr, Eintritt: 5 Euro

Sport am Samstag

- Donaustadion: SSV Ulm 1846 Fußball – Hoffenheim II (Fußball), Anpfiff: 14 Uhr

Konzerte und Kultur am Sonntag

- Jazzkeller Sauschdall: The Diamond Family Archive (Folk-Konzert), Beginn: 19.30 Uhr

- Kunstverein Ulm: Danny Minnick (Ausstellung über Street Art), Besuchszeiten: 11 bis 17 Uhr

