Aktionstag am Sonntag, 14. Juli, im Roxy mit Vortrag von Friedensnobelpreisträger Thomas Gebauer. Das Allerweltsfest im Roxy nimmt seit über 20 Jahren die Themen Eine Welt, Umwelt, Nachhaltigkeit, Regionalität und Fairness in den Fokus. Am Sonntag, 14. Juli, gibt es dazu von 12 bis 18 Uhr in den Hallen und im Biergarten ein breit gefächertes Programm. Hauptreferent ist der Friedensnobelp...