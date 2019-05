Beim Vatertagshock auf dem Salenhau bei Eggingen fing der Grill plötzlich Feuer – doch dank eines beherzten Feuerlöscher-Einsatzes konnte Schlimmeres verhindert werden.

Feurig ging es her beim Vatertagshock auf dem Salenhau bei Eggingen. Kurz nach halb zwölf – da hatte das Gros der gut 800 Spaziergänger-, Wander- und Radlfreunde schon bestens gelaunt an den Bierbänken oder auf der Wiese Platz genommen – loderten plötzlich Flammen aus der Hütte, an der es Steak-Brötchen und Schupfnudeln gab. Ein Grill hatte Feuer gefangen, schwarze Wolken verdunkelten den blau-weißen Himmel. Kurze Panik und ein beherzter Feuerlöscher-Einsatz verhinderten Schlimmeres, zu Schaden kam niemand. 20 Minuten später, just als der Musikverein Eggingen beschwingt losgelegt hatte, trudelte mit Tatütata ein Löschzug der Feuerwehr ein – und zog unverrichteter Dinge wieder ab. „Wir feiern, bis die Hütte brennt“, rief der Dirigent. Aber das war natürlich nur symbolisch gemeint. Schupfnudeln gab es allerdings nicht mehr.

