Am Freitag ist Valentinstag, der Tag der Liebe. Oder präziser: der Tag des Kitschs. Durch Hollywood-Streifen und Instagram-Posts haben sich die schmalzig-pompösen Vorstellungen, wie dieser Tag abzulaufen hat, in die Köpfe der Verliebten eingebrannt.

Pathetische Treueschwüre – Kitschfaktor 10. Ein Meer aus roten Rosen – Kitschfaktor 20. Kerzenschein-Dinner im Edel-Restaurant, samt stundenlangem Händchenhalten und gegenseitiger Geschenkeüberhäufung – Kitschfaktor 100.

Vorsicht! Frisch verliebte Paare in der Ulmer Innenstadt

Selbstverständlich treiben sich auch in Ulm wieder einige Paare herum, die diese Programmpunkte in aller Öffentlichkeit aufführen – sehr zum Leidwesen vieler Singles, die den „Heiligen Valentin“ an diesem Tag am liebsten mit dem Pfeil des „Amor“ erschießen würden.

Wer vor den Liebenden flüchten will, schließt sich am besten in den eigenen vier Wänden ein – oder geht an Orte, von denen sich alle Turteltauben mit Sinn für Romantik am 14. Februar tunlichst fernhalten werden.

Die fünf unromantischsten Orte in Ulm:

1. Der Ulmer Hauptbahnhof

Verliebte Pärchen dürften den Ulmer Hauptbahnhof am Valentinstag meiden.

© Foto: Volkmar Könneke

Von Eile getriebene Reisende, die in der Halle des Ulmer Hauptbahnhofs alle menschlichen Hindernisse wegrempeln, kreischende Kinder und muffige Luft: In diese Umgebung dürfte sich am Valentinstag kein Pärchen freiwillig wagen.

2. Der Karlsplatz am Rande der Ulmer Innenstadt

Im Karlsplatz-Pavillon können sich überforderte Singles vom Valentinstag-Trubel in der Innenstadt zurückziehen.

© Foto: Alexander Kern

Am berüchtigten Karlsplatz-Pavillon treffen sich nicht selten Männer fortgeschrittenen Alters, um zu rauchen oder das ein oder andere Bier zu verkosten. Da es in Ulm zweifelsohne stimmungsvollere Kulissen für einen Kuss gibt, können sich vom Valentinstag geplagte Singles hier sicher fühlen.

3. Das Einkaufszentrum am Ehinger Tor

Innenhof ohne Romantik: das Einkaufszentrum am Ehinger Tor.

© Foto: Alexander Kern

Innenhof-Romantik? Fehlanzeige. Im Einkaufszentrum am Ehinger Tor gibt es einen Supermarkt, ein Fitness-Studio, einen Frisör-Salon – und am Valentinstag sicher keine nervigen Pärchen. Denn an Liebe erinnert hier relativ wenig.

4. Das Universum-Center im Dichterviertel

Auch rund ums Universum-Center kommt keine Valentinstags-Stimmung auf.

© Foto: Volkmar Könneke

Das ausladende Universum-Center ist ein Universum für sich. In der Ladenpassage reihen sich ein Reisebüro, ein Wettbüro, eine Spielhalle sowie verschiedene Imbisse aneinander. Für Verliebte gibt es sicherlich stimmungsvollere Flaniermeilen in Ulm. Singles haben freie Bahn.

5. Die Wilhelmshöhe an der Ulmer Stadtmauer

Auf der Wilhelmshöhe sorgen Alkohol trinkende Jugendgruppen für Ärger. Kein Ort für Liebesschwüre.

© Foto: Lars Schwerdtfeger

Zugegeben: Auf der Wilhelmshöhe hat man einen ausgezeichneten Blick über die Stadt. Eigentlich ein äußerst romantischer Ort für Verliebte. Wären da nicht die Jugendgruppen, die die Wilhelmshöhe inzwischen als Party- und Trinktreff nutzen. Vor allem abends ist der Aussichtspunkt eine pärchenfreie Zone. Sicher auch am Valentinstag. Prost.